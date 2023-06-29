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أردوغان: سنعلم الغرب أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر

أردوغان: سنعلم الغرب أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر
الخميس ٢٩ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ردا على حرق القرآن الكريم في السويد في أول أيام عيد الأضحى، "عاجلا أم أجلا سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".

العالم- تركيا

وأضاف أردوغان في تصريحات اليوم الخميس أمام حزب العدالة والتنمية الحاكم: "مَن يرتكبون جريمة حرق القرآن في السويد ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر لن يبلغوا أهدافهم..سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى تتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".

وتابع قائلا: "أود أن يعلم الجميع أننا (تركيا) لن نرضخ أبدا لسياسات الاستفزاز أو التهديد".

يذكر أن سويديا متطرفا نفذ وعيده بتدنيس القرآن الكريم اليوم الأربعاء، وأقدم تحت حماية السلطات بتمزيق وحرق المصحف الشريف خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم.

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أردوغان: سنعلم الغرب أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر