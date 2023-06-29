طهران تؤكد دعمها القضائي للاستثمار في إيران + فيديو

العالم – خاص بالعالم، مراسلون

بهدف تعزيز خطاب التنمية الاقتصادية المتمحور حول العدالة ودراسة القدرات الموجودة في البلاد والتعبير عن مناهج جديدة من أجل حماية حقوق المستثمرين، عقد في العاصمة الإيرانية طهران مؤتمر الدعم القضائي في الاستثمار.

وعلى هامش المؤتمر قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الإيرانية محمد مصدق: "السنوات الأخيرة دخل مصطلح الاقتصاد المقاوم في كلماتنا وأنشطتنا، يجب على الحكومة أن تدافع وتدعم النشطاء الاقتصاديين والمستثمرين بشكل جيد.. القضاء يكافح الفساد والمفسدين بشكل حاسم ويدعم الاقتصاد السليم والاستثمار، وسيواصل ذلك."

عندما تولي طهران أهمية للتنمية الاقتصادية فهذا يعني أنها تهتم بأمن الاستثمار وخفض وتيرة الاضطرابات الاقتصادية، لأن أي دولة تسعى لتحقيق تنميتها الاقتصادية عليها التفكير في رفع مستوى الأمان الاستثماري.

وفي حديث لمراسل قناة العالم أشار نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري أن: "من أهم عوامل جذب رؤوس الأموال الاجنبية هو تسهيل وضمان أمن الاستثمار، وفي هذا الصدد نؤكد للمستثمرين الأجانب أننا سنضمن استثماراتهم في السوق الإيرانية، في قطاع النفط والغاز تمكنا في العامين الماضيين من جذب رؤوس أموال بقيمة سبعة مليارات و500 مليون دولار، وفي قطاع التعدين أيضا طمئنّا المستثمرين بشأن أرباح وعواد الاستثمار للدخول في هذا القطاع."

بالاعتماد على الأمن في الاستثمار أكد المشاركون على ضرورة تسهيل دخول المستثمرين إلى البلاد من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وزيادة فرص العمل واكتساب التكنولوجيا وتطويرها وتطوير تقنيات الإدارة وتحسين مستوى المنتجات ومضاعفة القدرة التصديرية للبلاد.

طاقات اقتصادية عالية ومجالات متعددة للاستثمار، والأهم من ذلك إرادة إيرانية لضمان أمن الاستثمار في البلاد جعلت من إيران مكانا استراتيجيا لإطلاق المشاريع وتحقيق العوائد المالية.

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