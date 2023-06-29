تصنيف الفيفا: ايران في المركز 2 آسيويا و 22 عالميا

العالم - ایران

وفي احدث تصنيف لـ "الفيفا" حول ترتيب المنتخبات الوطنية لكرة القدم في العالم، تقدم المنتخب الإيراني مركزين مقارنة مع الشهرين الماضيين ليحل في المركز 22 على مستوى العالم.

وكانت ايران قد توجت ببطولة كاس "كافا" بفوزها على أفغانستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ورفعت نقاطها في ترتيب الفيفا إلى 1556.59 نقطة.

ومن بين المنتخبات الآسيوية ، تحتل اليابان المرتبة الاولى آسيويا والـ 20 عالميا متقدمة على ايران (22) وأستراليا (27) وكوريا الجنوبية (28) على التوالي.

وفي ترتيب أفضل 10 فرق في العالم ، لا تزال الأرجنتين في الصدارة، ولا يزال ترتيب البرازيل وفرنسا على حالهما وصعدت إنجلترا وكرواتيا مرتبة واحدة لكل منهما، بينما تراجعت بلجيكا وهولندا عن مكان واحد ولم يتغير ترتيب إيطاليا والبرتغال وإسبانيا.

وتراجع المنتخب الألماني مرتبة واحدة إلى المركز 15 من خلال استمراره في تحقيق نتائج سيئة في المباريات الودية.