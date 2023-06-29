أمير عبداللهيان: اهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم امر مرفوض

العالم - ایران

وصرح أمير عبداللهيان، اليوم الخميس أن العالم الإسلامي بأسره يدين بشدة الإساءة إلى الكتب المقدسة والقرآن الكريم.

وأوضح: إن السماح بإهانة المقدسات الدينية والقرآن الكريم باي مبرر من السويد امر مرفوض.

وكتب رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني في تغريدة على تويتر: ان وصف مثل هذه السلوكيات بالديمقراطية وحرية التعبير لا يشجع إلا على الإرهاب والتطرف ، وان تداعياتها ستطال الغرب قبل أي طرف آخر.

وكان ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، قد أدان بشدة هذا العمل المهين صباح اليوم وقال: "إن جمهورية إيران الإسلامية حكومةً وشعباً ، كغيرها من المسلمين والمفكرين الأحرار في العالم ، لا تتحمل مع مثل هذه الاهانة وتدينها بشدة ".