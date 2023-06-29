الخارجية الايرانية تستدعي القائم بالأعمال السويدي في طهران

العالم - أوروبا

وتم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة السويدية في طهران في غياب سفير بلاده إلى وزارة الخارجية الايرانية من قبل المدير العام لشؤون دول غرب أوروبا.

وفي معرض إدانته للإجراء الأخير الذي اتخذته السويد في السماح لإهانة أهم المقدسات الإسلامية ، اعتبر المدير العام لشؤون غرب أوروبا أن صمت الحكومة السويدية وسلوكها السلبي عامل في تشجيع منتهكي أحد المبادئ الأساسية والواضحة لحقوق الإنسان، أي مبدأ احترام القيم الدينية والسماوية.

وجاء في هذا الاستدعاء أنه في الوقت الذي يؤدي المسلمون في هذه الأيام مناسك الحج ويحتفلون بالمراسم الدينية والإسلامية ، فإن إهانة مقدساتهم ليس إلا على طريق نشر الكراهية والدعوة إلى العنف بإساءة استخدام مبدأ حرية التعبير.

وأشار المدير العام لشؤون أوروبا الغربية إلى أنه قبل هذا العمل الطائش كان قد جرى مثله في السويد سابقا واعلنت جمهورية إيران الإسلامية في حينه استياءها للجانب السويدي وقال: لو كانت السويد قد وقفت امام مثل هذه الإهانات سابقا، لما شهدنا الآن انتهاكا جديدا لمقدسات الإسلام.

وأضاف أن جمهورية إيران الإسلامية ، بالمواكبة مع العالم الإسلامي ، لا تتحمل أي اعتداء على الكتاب المقدس لمسلمي العالم والسماح بارتكاب مثل هذه الإجراءات ، لذلك فان المتوقع من الحكومة السويدية العمل بواجبها الأكثر بداهة في منع الإهانات للقيم المعنوية والدينية للمسلمين بشكل مسؤول ومؤثر ورادع.

من جانبه اكد القائم بالأعمال السويدي ، معارضة الحكومة السويدية لأي شكل من أشكال الإسلاموفوبيا ، وقال أنه سينقل هذا احتجاج ايران إلى عاصمة بلاده في أقرب وقت ممكن.

يذكر ان المدير العام لشؤون غرب اوروبا في وزارة الخارجية الايرانية نقل إدانة الاعتداء الأخير على المقدسات الإسلامية الليلة الماضية إلى السفير السويدي عبر اتصال هاتفي، بالنظر إلى وجوده في الخارج.