اتفاقيات لتطوير برامج تعليم اللغة الفارسية في سوريا ولبنان

العالم-ايران

واستعرض نتائج زيارة نائب وزير العلوم والابحاث والتقنية الايراني هاشم داداش بور ، على راس وفد اكاديمي ضم رؤساء عدد من جامعات البلاد، الى سوريا ولبنان ومباحثاته مع المسؤولين المعنيين في كلا البلدين.

ولفت معتمدي بان الوفد الايراني تفقد خلال هذه الزيارة, 3 جامعات سورية وجامعة واحدة في لبنان, حسبما افادت وكالة ارنا.

وتابع : لقد توصل الجانبان الى اتفاقيات جيدة لخدمة الوسط الاكاديمي والعلمي المشترك، فضلا عن اتفاق الجانبين على تبادل الاساتيذ والطلاب وتطوير التعاون العلمي الثنائي.

واشار هذا المسؤول بوزارة العلوم الايرانية، الى الاتفاق مع الجامعات السورية والذي ينص على دعم اعضاء الهيئات التدريسية في هذا البلد لطبع وتوزيع اوراقهم وبحوثهم العلمية عبر الاصدارات والمجلات العلمية في ايران.

ونوه رئيس جامعة الطباطبائي، بان احد اهم منجزات زيارة نائب وزير العلوم الايراني الاخيرة، هو الاتفاق مع الجانب السوري واللبناني حول تطوير برامج تعليم اللغة والادب الفارسي في كلا البلدين.