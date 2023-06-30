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سفير عراقي سابق: حرق المصحف استهداف ممنهج للعرب والمسلمين

الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال السفير العراقي السابق جواد الهنداوي أن حرق المصحف الشريف في السويد ما هو الا حالة من حالات الاستهداف الممنهج لمقومات العرب والمسلمين في المنطقة والعالم.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أن حرق المصحف الشريف ومس مشاعر المسلمين هو ديدن بعض الدول الغربية التي تنادي بحقوق الانسان لمآرب قد تكون سياسية. مشيرا الى ان هذه الظاهرة لا تختلف عن تاسيس تنظيم داعش الارهابي لتشويه صورة الاسلام.

جواد الهنداوي اشار الى ادانات الحكومة العراقية والمرجعية في العراق مشيرا الى أن ادانة المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني قد تكون لها اثر أكثر من ادانات حكومات بعض الدول العربية والاسلامية.

وأكد أن ردة الفعل العراقي على حرق المصحف الشريف كان على المستوى الحكومي والشعبي كانت بالمستوى المطلوب.

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