كيف تقرأ حرق السويد أجزاء من القرآن الكريم بحجة حرية التعبير؟

العالم – ما رأيكم

وقال الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور علي فضل الله أن سماح السويد بحرق المصحف الشريف هو انتهاك لمليار ونصف مسلم حول العالم.

وأضاف الدكتور علي فضل الله أن هناك استثمار متواصل ضد المسلمين في الغرب تقوده عصابات مدعومة من انظمة عميقة حول العالم تريد أن تصل رسائل هامة الى بعض الدول المسلمة.

الدكتور علي فضل الله اكد أن حرية التعبير التي تتستر فيها السلوكيات المرفوضة هو موضوع من قواعد القانون الدولي لحقوق الانسان عبر المادة 19 من الاعلان العالمي.

وأشار الى أن هذه السلوكيات تتعارض مع حقوق الآخرين وسمعتهم وكذلك تمس بالأمن القومي وتتعارض مع احكام النظام العام وإن هذه الأمور تتعارض مع قانون حرية التعبير.

من جهته قال السفير العراقي السابق جواد الهنداوي أن حرق المصحف الشريف في السويد ما هو الا حالة من حالات الاستهداف المممنهج لمقومات العرب والمسلمين في المنطقة والعالم.

وأضاف أن حرق المصحف الشريف ومس مشاعر المسلمين هو ديدن بعض الدول الغربية التي تنادي بحقوق الانسان لمآراب قد تكون سياسية. مشيرا الى ان هذه الظاهرة لا تختلف عن تاسيس تنظيم داعش الارهابي لتشويه صورة الاسلام.

جواد الهنداوي اشار الى ادانات الحكومة العراقية والمرجعية في العراق مشيرا الى أن ادانة المرجع الديني الاعلى في العراق السيد علي السيستاني قد تكون لها اثر أكثر من ادانات حكومات بعض الدول العربية والاسلامية.

وأكد أن ردة الفعل العراقي على حرق المصحف الشريف كان على المستوى الحكومي والشعبي كانت بالمستوى المطلوب.

ما رأيكم؟

ماذا عن رفض التشكيك بالهولوكوست وحرق علم المثلية باعتباره اعتداء على الآخرين؟

هل بات اليمين الغربي المتطرف يغذي النزعة العنصرية ضد المختلف معهم عرقيا أو دينيا؟

كيف ستترجم دعوة الحكومات الاسلامية والعربية لاتخاذ موقف موحد لهذه الانتهاكات؟