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طهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابية

طهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابية
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

تجمع بعض أسر أفراد المحاصرين في زمرة خلق الارهابیة من جميع أنحاء البلاد أمام السفارة التركية في إيران وأشادوا بالعمل المسؤول للحكومة الألبانية في السيطرة على تلك الزمرة.

العالم-ایران

وحسبما افادت وكالة ارنا, اجتمع بعض أسر أفراد المحاصرين في زمرة المنافقين من جميع أنحاء البلاد أمام السفارة التركية في إيران صباح اليوم الجمعة و عبروا عن تقديرهم للعمل المسؤول لنظام القضاء الألباني في السيطرة على مقر زمرة المنافقين.

وطالب الحاضرين في هذا الحدث ، من الحكومة الألبانية السماح لهم بالسفر إلى ذلك البلد ومتابعة وضع أحبائهم.

و يشار إلى أن المئات من رجال الشرطة الألبانية اشتبكوا مع قوات المنافقين عندما هاجموا مقر زمرة المنافقين (معسكر أشرف 3) في تيرانا.

بالإضافة إلى ذلك ، وجهت الشرطة الفرنسية أيضًا ضربة أخرى لهذه المجموعة في الأسابيع الأخيرة بإعلانها أن زمرة المنافقين لن تتمكن من عقد "رالي فيلبينت السنوي" في باريس هذا العام.

يُعقد هذا التجمع منذ عام 2008 في باريس ، كل عام في 20 کانون الثانی/ایار.

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طهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابيةطهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابية

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طهران.. تجمع لعائلات الاعضاء المحبوسين في زمرة خلق الارهابية