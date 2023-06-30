ميدالية فضية لايران في بطولة آسيا بلعبة الكبادي

العالم-ايران

وفي الدور النصف النهائي للبطولة ، التي اقيمت صباح اليوم الجمعة فازت ايران على اليابان بنتيجة 70-13 ، للتأهل الى المباراة النهائية حيث خسرت امام الهند بنيجة 41-32.

وكانت ايران قد فازت في مرحلة المجموعات على تايوان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية, حسبما نقلت وكالة فارس.

والكبادي هي رياضة جماعية بدأت في جنوب آسيا، وهي ذات شعبية في تلك المنطقة وكذلك في جنوب شرق آسيا. وتعتبر لعبة رياضية وطنية في بنغلاديش وفي البنجاب في الهند. ويلعب فريقان مكونان من سبعة لاعبين في كل مباراة. مساحة الملعب 12.5 × 10 أمتار، أي ما يقارب نصف مساحة ملعب كرة السلة. المباراة مكونة من شوطين، كل منهما مكون من 20 دقيقة. وبينهما استراحة عبارة عن خمس دقائق، مع عكس اتجاه الفريقين في الشوط الثاني.

وتعد هذه الرياضة خليطاً من المطاردة والمصارعة، يشترك فيها فريقان من سبع أشخاص، حيث ينطلق لاعب من أحد الفريقين إلى الفريق الآخر حابساً أنفاسه محاولاً لمس أكبر عدد ممكن من لاعبي الفريق الخصم والرجوع إلى فريقه قبل أن يمسك به المدافعون.