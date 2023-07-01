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'تذوق الطعام عن بعد'.. تقنية ستغير حياتنا

'تذوق الطعام عن بعد'.. تقنية ستغير حياتنا
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

تنبأ تقرير جديد، بثورة في مستقبل تناول الوجبات، حيث سيدخل الذكاء الاصطناعي لمساعدتنا على تحديد الوجبات الصحية، وتذوق الطعام "عن بعد".

العالم - منوعات

وقال تقرير أدارته شركة "ديلفرو" للتوصيل، إنه يمكن تطوير تقنية التنفس، مما يسمح بمستوى عميق من التفصيل للوجبات التي تلائم كل شخص على حدة.

كما أشار التقرير الى أن التقنيات المستقبلية ستسمح للزبون بأن "يتذوق الطعام عن بعد"، خلال تطبيقات التوصيل، قبل القيام بالطلب.

اقتراح آخر قدمه التقرير هو أنه يمكن استخدام الواقع الافتراضي والمعزز لخداع الأشخاص الذين يبتعدون عن الخضار ليعتقدوا أنهم يأكلون الشوكولاتة أو الحلويات بدلا من ذلك.

ومن المتوقع أن نشهد منتجات مثل المثلجات المضادة للشيخوخة، وقوائم طعام تحدد نسبة الدوبامين "هرمون السعادة" فيها.

كما يتصور التقرير، الذي يحمل اسم "طعام المستقبل"، حفلات عشاء في الواقع الافتراضي، مما يسمح للمستهلكين بإنشاء عشاء ربما يشمل المشاهير.

وأشار التقرير الى إن التقنيات "الثورية" هذه قد تكون متوفرة في عالمنا خلال 20 عاما القادمة.

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'تذوق الطعام عن بعد'.. تقنية ستغير حياتنا

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