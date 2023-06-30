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الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين اثنين أحدهما أثناء عودته من الأردن

الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين اثنين أحدهما أثناء عودته من الأردن
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٩:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابا فلسطينيا من طوباس أثناء عودته من الأردن، فيما اعتقلت شابا فلسطينيا آخر  فجر اليوم الجمعة أثناء مروره على حاجز قرب قرية عين سينيا.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، أفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب طارق إياد بشير عبد الرازق (22 عاما)، من طوباس، أثناء عودته من الأردن.

وفي رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الجمعة، شابا آخر من بيت ريما بعد الاعتداء عليه.

واوضحت الوكالة، ان قوات الاحتلال اعتقلت شابا من بلدة رام الله شمال غرب رام الله، أثناء مروره على حاجز قرب قرية عين سينيا.

وأفاد مراسل الوكالة ان قوات الاحتلال اعتقلت الشاب وسيم احمد الريماوي (22 عاما)، أثناء مروره عن حاجز طيار قرب عين سينيا شمالا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

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الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين اثنين أحدهما أثناء عودته من الأردن