تجمع أهالي العالقين من قبل زمرة "خلق" الارهابية امام السفارة التركية بطهران.. ما هي مطالبهم؟

العالم - مراسلون

وقفة احتجاجية تحت اشراف جمعية 'النجاة' التي أسسها منشقون عن زمرة 'خلق' الإرهابية ،والحضور عوائل ضحايا ارهاب هذه الزمرة الى جانب أسر تطالب السلطات الالبانية بالعمل على الافراج عن ابنائهم المعتقلين في معسكر زمرة خلق في البانيا.

نظمت الوقفة أمام السفارة التركية في طهران بصفتها راعية لمصالح البانيا في إيران لتعرب العوائل عن امتنانها للعمل الدئوب من جانب السلطة القضائية الألبانية في السيطرة على مقر زمرة خلق في ألبانيا.

وقال مدير عام جمعية نجاة المختصة بشؤون المنشقين من زمرة خلق الإرهابية، ابراهيم خدابنده، ان "مؤخرا شهدنا تحولات في البانيا وبعد سبع سنوات عرفت الحكومة الالبانية حقيقة هذه الزمرة، ومن خلال هذا التجمع نريد إيصال رسالة شكرنا لهم".

ورفع المشاركون يافطات وشعارات حملت مطالبهم ودعواهم، بما في ذلك السماح بالسفر إلى ألبانيا لمقابلة عائلاتهم، الذين لم يكونوا على دراية بوضعهم منذ عقود.

وقال أحد المشاركين في الوقفة "نحن نطالب الحكومة الالبانية بأن تساعدنا للقاء ذوينا الذين هم بأسر هذه الزمرة منذ سبعة وثلاثين عاما. لقد فقدنا ابي وامي بسبب فراقهم."

من جانبها قالت سيدة "أخي غاب عنا لفترة طويلة واريد من المسؤولين الالبان أن يوفروا فرصة لقائهم ".

وقال رجل مشارك في الوقفة "إن اخي ولأسباب غير معلومة وقع في فخ هذه الزمرة واتمنى توفير فرصة لنطلع عليه بأسرع وقت".

فيما قالت سيدة "نحن العوائل نريد أن نقابل أقاربنا الذين لا علم لنا عنهم منذ فترة طويلة".



العديد من أفراد الأسر وعوائل المنفكين من زمرة خلق الارهابية من مختلف مدن إيران حضروا التجمع وفي البيان الختامي الذي تضمن عشرة بنود ادانوا ارهاب هذه الزمرة وأعربوا عن امتنانهم ودعمهم لما قامت به الحكومة الالبانية بتعاملها الاخير مع هذه الزمرة في معسكر أشرف ثلاثة بالقرب من مانزي القريبة من العاصمة الألبانية.

حق تطالب به هذه العوائل وهو لقاء ذويهم ليكوانوا على دراية بوضعهم بعد سنوات من الفراق ، فراق تسببت به زمرة خلق الإرهابية.