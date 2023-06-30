طائفة الصابئة المندائيين بالعراق تدين بأشد العبارات حرق كتاب الله في السويد

العالم - العراق

وأصدر رئيس الطائفة المندائية - الريش امه 'ستار جبار حلو' - باسمه وباسم كل ابناء طائفة الصابئة المندائيين، بيانا قال فيه ان "السماح لهذه الأعمال المشينه بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، لانه ينسف مبدأ التعايش السلمي بين الامم والشعوب".

واضاف جبار حلو، ان هذه الاعمال تمثل خطابا مشجعا للكراهيه وانتهاكا لكل المواثيق الدوليه الخاصة بحقوق الانسان وقمة الاستهتار بمفاهيم وايمان كل الاديان، ونعتبر هذه الاعمال استهانه بالذات الالهية لان الانبياء اخوة وربهم واحد.

اليكم نص بيان رئيس طائفة الصابئة المندائيين:

رئيس طائفة الصابئة المندائيين

بسم الحي العظيم

بأسمي وبأسم كل أبناء طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ندين وبأشد العبارات ماقام به احد المتطرفين في دولة السويد بحرق نسخه من ( القرآن الكريم ) .

إن السماح لهذه الأعمال المشينه بحجة حرية التعبير أمر لا يمكن قبوله، لانه ينسف مبدأ التعايش السلمي بين الامم والشعوب

ويمثل خطابا مشجعاً للكراهيه وانتهاكا لكل المواثيق الدوليه الخاصه بحقوق الانسان وقمة الاستهتار بمفاهيم وايمان كل الاديان اذ نعتبره استهانه بالذات الالهيه لان الانبياء اخوه وربهم واحد .

كما وانها بذات الوقت تؤدي إلى زيادة الفرقه بين أهل الديانات المختلفة، وتهيئة أسباب النزاعات ، وهو اتجاه يخالف الاتجاه العالمي العاقل، والساعي إلى تقارب الأديان وتفاهمها،وأحترام مقدساتها

نكرر مرة أخرى ادانتنا الشديده لهذه الافعال المشينه والغير حضاريه بالتعبير.

الريش امه

ستار جبار حلو

رئيس طائفة الصابئة المندائيين

بغداد 30 / 6 / 2023