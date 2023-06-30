المفتي الشيخ حسن شريفة: سلطات السويد مدانة مثلها مثل من حرق القرآن الكريم

العالم - لبنان

وقال المفتي الشيخ حسن شريفة خلال خطبة الجمعة اليوم ان "السلطات السويدية لم تدرك ان الفعل المدان بحرق كتاب المسلمين المقدس يؤجج شعور الحقد والكراهية، وما الغضب الشعبي الذي انفجر في سفارة السويد في العراق الا الدليل القاطع والنتيجة ان دولة السويد هي من اقتحمت سفارتها وعلقت فيها".

واضاف، "ان لكل فعل ردة فعل بل ردات فعل ، طالما أن حرية الغرب المفرطة لا تراعي الآخرين ومشاعرهم ومن الطبيعي ان ذلك سيولد الكثير من العنف بحجة هذا العنوان، وسياسة الكيل بمكيالين اضحت قاعدة في كل شيء عند الغرب حيث يعاقب القانون من يهين اللواط والسحاق بالوقت الذي يعتبر فيه اهانة المقدسات الدينية حرية شخصية، والمجازر التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الأعزل دفاعا عن النفس، تبا لهذه العدالة العمياء".