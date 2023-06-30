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الرئيس رئيسي يدعو للعمل الجهادي لحل المشاكل بالبلاد

الرئيس رئيسي يدعو للعمل الجهادي لحل المشاكل بالبلاد
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي انه يجب حل المشاكل العالقة في تنفيذ المشاريع في كل جزء من البلاد بروح جهادية، وذلك خلال زيارته التفقدية لمحافظة كرمان (جنوب شرق).

العالم-ايران

جاء ذلك في كلمة القاها خلال مراسم افتتاح إمدادات المياه من سد نيا إلى مدينتي بم وبروات و 15 مشروعا لصناعة الكهرباء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في سيرجان بمحافظة كرمان، حسبما نقلت وكالة فارس.

وقال آية الله السيد إبراهيم رئيسي خلال هذه المراسم : لدينا مشاكل في إمدادات المياه والكهرباء والصرف الصحي و كان من الممكن حلها منذ سنوات ولكن من أجل حل هذه المشاكل ، يجب العمل الجهادي لتقليل المشاكل المائية وتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

وأكد أن المشاريع يجب أن تكتمل وأن يستفيد الناس من نتائجها التي تعتمد على العمل الجهادي.

و اضاف: جبهة انتاج الطاقة جاهزة لجميع المدراء وكل من يعمل في مجال الإنتاج في جميع المجالات وخاصة لحل مشاكل المياه والكهرباء لدى الناس.
واوضح رئيس الجمهورية ان انجاز المشاريع المتلكئة على جدول اعمال الحكومة وهذا الامر ضمن العمل الجهادي.

وذكر آية الله رئيسي أن التقدم يعتمد على إنشاء البنية التحتية وحل المشكلة وقال: إذا حدث تطوير في البنى التحتية ، فسيتم أيضًا تطوير الصناعات والقطاع الزراعي والسياحة والترانزيت.

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الرئيس رئيسي يدعو للعمل الجهادي لحل المشاكل بالبلاد

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