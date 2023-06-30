يزبك: الضرورة الوطنية تقضي بحفظ ثلاثية المقاومة والجيش والشعب

العالم- لبنان

وقال الشيخ يزبك "وكان لوطني لبنان السبق بل التميز على العالم بالأسرة الواحدة. وقد تأمر أعداء لبنان على إسقاط أسرته ليسلبوا جماله والعيش الواحد القائم على شراكة واقعها المواطنة الصادقة".

وتابع خلال خطبة الجمعة في مقام السيدة خولة في بعلبك: "أسقط اللبنانيون بعد المعاناة الطويلة وما عصف في بلدهم من حرب أهلية مشؤومة، وخرج منها بلطف إلهي، وتحرير في عام الألفين بمقاومة أهدت ذلك التحرير للأسرة اللبنانية، إيمانا بالوحدة الوطنية وكانت وما زالت المقاومة مشروعها مع الشعب والجيش حماية لبنان من مشاريع الهيمنة وتهديدات العدو الإسرائيلي الذي ما زالت أطماعه وانتهاكاته، وبالأمس أسقطت المقاومة العين الساهرة على الوطن طائرة تجسس انتهكت الأجواء اللبنانية في الجنوب".

ورأى أن "الضرورة الوطنية تقضي بحفظ ثلاثية المقاومة والجيش والشعب، من هذا المنطلق حرصنا على سيادة لبنان واستقلاله، ولا ينتظم ذلك إلا بالحوار والتفاهم والتوافق على قيام مؤسساته وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية، واللبنانيون قادرون على انتخاب رئيس يكون ربان سفينتا الوطنية الى شاطئ الأمن والسلام والحرية والإستقلال إذا عاد اللبنانييون الى أصالتهم وإيمانهم الحقيقي بقيام دولتهم القوية العادلة المستقلة".