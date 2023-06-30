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40 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

40 ألف مصل فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة في ثالث أيام عيد الأضحى، في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" قالت مصادر مقدسية، إن نحو 40 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة، أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وأدت المرابطات المبعدات عن الأقصى الصلاة قرب باب الأسباط، بعد أن منعهن الاحتلال من دخول المسجد.

وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سرندح، أن الأقصى لا يخضع للمساومة، وهو جنة أهل بيت المقدس فوق الأرض وتحت الأرض، ولا يخضع إلا للقرارات التي صدرت من الله عز وجل.

وشدد الشيخ سرندح، أنه لا مكان في الأقصى لغير المسلمين، يدخله المرابطون من أهل بيت المقدس وخارجها وقتما أرادوا.

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