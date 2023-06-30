الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣
١٢:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اعتقال مدرب باريس سان جيرمان وابنه بتهم التمييز والعنصرية

اعتقال مدرب باريس سان جيرمان وابنه بتهم التمييز والعنصرية
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١١:٥٤ بتوقيت غرينتش

ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، القبض على مدرب باريس سان جيرمان السابق كريستوف غالتييه ونجله، بتهم التمييز والعنصرية.

العالم- اوروبا

وذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الفرنسي، مساء اليوم الجمعة، أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غالتييه ونجله، على خلفية إطلاقه لـ"تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه، حينما كان مدربا لفريق نيس الفرنسي في موسم 2021/2022.

وأكد التلفزيون الفرنسي أن المدعي العام لمدينة نيس، كزافيه بونوم، قد أمر بإلقاء القبض على غالتييه ونجله، وإنه بالفعل تم احتجازهما في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات عنصرية لبعض اللاعبين في فريق نيس الفرنسي.

وأوضح أن المدعي العام لمدينة نيس قد أمر بفتح تحقيق موسع في شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث يواجه المدرب السابق لباريس سان جيرمان، البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ أبريل الماضي، بعد إطلاقه لتصريحات عنصرية تخص بعض اللاعبين من ذوي أصحاب البشرة السمراء، خلال فترة توليه تدريب فريق نيس الفرنسي.

سوف يعلن فريق باريس سان جيرمان، الأسبوع المقبل، عن تعاقده مع المدرب الجديد الإسباني، لويس إنريكي، فور إنهاء المفاوضات المتعلقة برحيل كريستوف غالتييه.

أمضى غالتييه، الفائز بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي مع ليل عام 2021، عامًا في نيس قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي.

وقالت رابطة مشجعي باريس سان جيرمان، Collectif Ultras Paris، إنه "لن يكون مقبولاً" أن يظل في منصبه إذا ثبتت صحة المزاعم، وذلك في شهر أبريل الماضي.

روابط ذات صلة

توجيه تهمة القتل العمد إلى شرطي أردى فتى من أصول جزائرية في فرنسا.. والدة الفتى: قتل لأنه عربي

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين على مقتل 'نائل'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتقال مدرب باريس سان جيرمان وابنه بتهم التمييز والعنصرية

محتجون يتوافدون أمام مبنى السفارة السويدية في بغداد

مجلس تحالف قوى الثورة: الاساءة الى القرآن إساءة لجميع أتباع الديانات السماوية

رئيسي: الاساءة الى القرآن اساءة الى جميع الاديان السماوية والانسانية جمعاء

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلية

يريدون حجب ضوء الشمس بغربال.. خطيب جمعة طهران: أميركا والصهاينة وراء ارتكاب جرائم تدنيس القرآن