شاهد.. احتجاج في العاصمة الايرانية على حرق المصحف في السويد

العالم- ايران

وتوالت اليوم الجمعة ردود الفعل المنددة في العالم الإسلامي بحرق مصحف أمام مسجد في العاصمة السويدية ستوكهلوم فيما تجمع عدد من المواطنين الايرانيين وطلاب الجامعات، امام السفارة السويدية في العاصمة طهران احتجاجا على انتهاك حرمة القران الكريم في السويد .

احتجاج في العاصمة الايرانية على حرق المصحف في السويد ورفع المحتجون لافتات منددة بالاعتداء على القرآن الكريم، وأعربوا عن اشمئزازهم من تدنيس المصحف الشريف في السويد.

احتجاج في العاصمة الايرانية على حرق المصحف في السويدوطالب المحتجون من المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية ابداء ردود فعل على تدنيس القرآن الكريم ومن مسلمي العالم التعبير عن كراهيتهم واشمئزازهم ازاء هذه الجريمة.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشعبها -كما سائر المسلمين وأحرار العالم- لا يتحملان هكذا إساءة ويستنكرانها بشدة.

وأضاف المتوقع من حكومة السويد ضمان منع تكرار الإساءة للمقدسات، وأن تولي اهتماما جادا بهذا الخصوص وفق مبدأ تحمل المسؤولية.