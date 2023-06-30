آخر مستجدات التظاهرات في العراق احتجاجا على حرق المصحف الشريف

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى كلمة السيد مقتدى الصدر أمام المتظاهرين المحتجين والتي اكد فيها على ضرورة ان يراجع الغرب سياسته في الكيل بمكيالين ضد المسلمين وضد الدول الاسلامية.

ولفت مراسلنا الى أن تلك الاحتجاجات في بغداد، واما باقي المحافظات العراقية خلال اليومين الماضيين فقد شهدت مظاهرات احتجاجية مماثلة على كافة المستويات وشهد العراق رده فعل غاضبة على الاساءة على القران الكريم على المستوى الديني والمرجعيه الدينيه في النجف الاشرف والتي وجهت رسالة الى الامين العام للامم المتحدة طالبت فيها ان يتم اصدار قوانين صارمة من أجل الالتزام بالمقدسات واحترام الشعائر الدينية وطلبت وزارة الخارجية العراقية بتسليم من ارتكب جريمة الاساءة الى القران الكريم -وهو من اصل عراقي من مدينة الموصل- الى الأمن العراقي.

كما شهدت العاصمة العراقية بغداد تظاهرات غاضبة احتجاجا على جريمة حرق المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم. وتمكن عشرات المتظاهرين من اقتحام مقر السفارة لفترة وجيزة قبل ان يغادروها.

وكان المتظاهرون الغاضبون قد احتشدوا امام مقر السفارة السويدية في منطقة الصالحية وسط بغداد طالبوا بطرد السفير السويدي في حين اشارت مصادر مطلعة الى قيام العشرات من المتظاهرين الغاضبين باقتحام السفارة السويدية تعبيرا عن غضبهم من جريمة حرق نسخة من القرآن الكريم في اول ايام عيد الأضحى المبارك من قبل شاب ذي أصول عراقية بحرق نسخة من القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم، وبحسب شهود عيان بقي المتظاهرون داخل مقر السفارة لفترة وجيزة ثم انسحبوا بهدوء مع وصول قوات الأمن.

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