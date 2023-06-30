الرئيس الايراني يزور مرقد الشهيد الفريق سليماني في كرمان

العالم- ايران

وزار رئيسي اليوم الجمعة مرقد الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهداء الآخرين في مقبرة الشهداء بمدينة كرمان جنوب شرق البلاد وقرأ الفاتحة على ارواحهم الطاهرة وجددوا العهد مع مبادئ مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الامام الخميني (رض).

وأقيمت، مراسم افتتاح إمدادات المياه من سد نيا إلى مدينتي بام وبروات و 15 مشروعا لصناعة الكهرباء ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي في سيرجان بمحافظة كرمان، اليوم الجمعة، بحضور رئيس الجمهورية.

وتعود واقعة استشهاد القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الايراني، الحاج قاسم سليماني، ونائب القائد العام السابق للحشد الشعبي العراقي، الشهيد ابو مهدي المهندس، الى الثالث من يناير 2020، حيث اقدمت الطائرات المسيرة التابعة للكيان الامريكي الارهابي على استهداف موكبهم اثناء مغادرتهم لمطار بغداد الدولي.