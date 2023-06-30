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ست عمليات تفتيش في اليونان على صلة بقضية 'قطر غيت'

ست عمليات تفتيش في اليونان على صلة بقضية 'قطر غيت'
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اُجريت ست عمليات تفتيش في اليونان هذا الاسبوع على صلةٍ بما يسمى بقضية 'قطر غيت'، استهدفت اقارب للنائبة اليونانية في البرلمان الاوروبي إيفا كايلي.

العالم- اوروبا

ويجري التحقيق في بروكسل بشأن شبهة فساد داخل البرلمان الأوروبي يشمل قطر والمغرب، وسبق أن قاد التحقيق قضاة بلجيكيين إلى إيطاليا في نهاية كانون الثاني/يناير.

لكن هذه هي أول زيارة للقضاة إلى الأراضي اليونانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم النيابة العامة البلجيكية إريك فان دويز.

وأضاف فان دويز أن عمليات التفتيش استهدفت منازل خاصة ومقار شركة، وقام المحققون بمصادرات "لأغراض التحليل"، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبحسب محامي كايلي، تمت مصادرة هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر الثلاثاء من منزل شقيقة عضو البرلمان الأوروبي في أثينا.

وقال محامو النائبة الثلاثة ومن بينهم المحامي اليوناني ميخاليس ديميتراكوبولوس في بيان إن "أخت السيدة كايلي وزوجها أتاحاهم للسلطات القضائية البلجيكية حتى يمكن فحصهم في مختبر في بروكسل".

وأضاف المحامون أنه تم أيضا تفتيش منزل على ملك كايلي.

يُشتبه في أن عضو البرلمان الأوروبي البالغة 44 عاما والتي تنفي اتهامات الفساد، تلقت مبالغ نقدية كبيرة مقابل تدخلات إيجابية لصالح قطر قبيل كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في الدولة الخليجية نهاية عام 2022.

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