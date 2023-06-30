الاعلان رسميا عن انضمام ايران لمنظمة 'شانغهاي' خلال الاجتماع القادم للمنظمة

العالم- ايران

وفي اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الايراني "حسين أمير عبداللهيان" اليوم الجمعة، اعلن مينغ انه سيتم الاعلان رسميا عن الانضمام الكامل لايران الى هذه المنظمة خلال الاجتماع القادم لهذه المنظمة وان ايران ستتمتع بحقوق كاملة تماما كباقي الاعضاء منذ يوم 4 يوليو القادم.

وأعرب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، عن ارتياحه للعضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه المنظمة، وأكد أن العضوية الكاملة لإيران سيتم الإعلان عنها رسميا في الاجتماع القادم لهذه المنظمة ومن الرابع من تموز (يوليو) ستتمتع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجميع الحقوق المتعلقة بالدول الأعضاء في المنظمة.

كما اعتبر الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون دور إيران في دفع أهداف منظمة شنغهاي للتعاون مهما، وقال: إنه لفخر لي أن عملية العضوية الدائمة لإيران قد تمت خلال فترة عملي كأمين عام لهذه المنظمة.

بدوره شكر وزير الخارجية الإيراني جهود وتعاون الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون لإتمام عملية العضوية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعلن استعداد إيران لحضور الاجتماع القادم لهذه المنظمة، والذي سيعقد عبر الفيديو.

وأشار أمير عبداللهيان إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة والبرلمان ووزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إعداد واعتماد الوثائق المتعلقة بالعضوية الكاملة لإيران في منظمة شنغهاي، قال: إنني على ثقة من أن العضوية النهائية لإيران ستكون قدرة جديدة ومتنامية تحت تصرف منظمة شنغهاي للتعاون.

كما كشف أمير عبداللهيان عن تقديم المنسق الوطني الإيراني رسمياً إلى الأمانة العامة للمنظمة في الأسبوع المقبل.بدوره