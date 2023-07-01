إرتفاع صادرات الأسلحة من كيان الاحتلال للمغرب ومساعي الجزائر للانضمام لبريكس

العالم - المغاربية

كما يتطرق البرنامج الى مساعي الجزائر لتسريع عملية الانضمام الى مجموعة بريكس في ظل المتغيرات الدولية والاقليمية، وبعد سنوات من التهدئة المعارضة في موريتانيا تعود الى التصعيد احتجاجا على سياسات النظام الحاكم.

ويناقش برنامج"المغاربية" موضوع ما شهدته صادرات الاسلحة في من كيان الاحتلال الاسرائيلي الى المغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الماضية في ظل تصاعد وتيرة التطبيع العسكري بين الجانبين وتوقيع عده اتفاقيات في هذا المجال وتشمل الطائرات المسيّرة والانظمة الجوية والصاروخية في حين ترى العديد من الدول المجاورة من بينها الجزائر ان هذا التعاون العسكري يشكل خطرا على امن المنطقة.

وبحث البرنامج في التسارع بالتطبيع العسكري ما بين المغرب وكيان الاحتلال الاسرائيلي الذي اخذ حيزا هاما من نقاشات المدونين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي تويتر تحدث حساب يحمل عنوان"مقاطعه"عن صفقه من اجل تزويد المغرب بدبابات ميركافا الصهيونية معلقا:" تأتي هذه الصفقه في ظل تسارع عمليات التطبيع المغربي بكافة اشكاله مع الاحتلال بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة".

يستضيف البرنامج:

- عبد الحكيم بو غرارة استاذ العلوم السياسية من الجزائر

التفاصيل في الفيديو المرفق ...