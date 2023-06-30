الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية "تلقى الرئيس بشار الأسد برقيات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان".

كما تلقى الرئيس الاسد برقيات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ملك البحرين، والرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، والرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.