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الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد عددا من برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، تمنوا فيها لسيادته دوام الصحة والتوفيق لما فيه خير السوريين، وللشعب السوري المزيد من الاستقرار والازدهار.

العالم- سوريا

وحسب وكالة "سانا" السورية "تلقى الرئيس بشار الأسد برقيات من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان".

كما تلقى الرئيس الاسد برقيات من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد ملك البحرين، والرئيس عبد اللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، والرئيس محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية، والرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان، ورئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي.

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الرئيس السوري يتلقى برقيات تهنئة من رؤساء دول عربية وأجنبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

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