إستجداء التدخل الأميركي في لبنان

العالم- إستوديو بيروت

في التاريخ السياسي اللبناني الحديث منه بصفة خاصة، اتخذت بعض القوى السياسية استجداء التدخل الخارجي في الشؤون الاخلية منهجا في الاداء والعمل السياسي حيث من المفترض ان تكن المسؤولية الوطنية المستوى الرفيع من السيادة والاستقلال في صناعة القرارات الوطنية.

من منبر معهد واشنطن طالب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع التدخل الخارجي لحل الملفات اللبنانية السيادية ولا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، بل طالب بمد يد العون الأميركية للتخلص من شركاء في الوطن.

وقال الكاتب السياسي روني الفا إن كل ما حصل في لبنان من استجداءات خارجية كان مدمرا، معتبرا الاستجداء الأميركي بأنه استجداء من "اسرائيل".

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