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تظاهرة لأنصار التيار الصدري بمحافظة النجف الاشرف تنديدا بحرق المصحف الشريف

تظاهرة لأنصار التيار الصدري بمحافظة النجف الاشرف تنديدا بحرق المصحف الشريف
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من بغداد بأن أنصار التيار الصدري خرجوا اليوم الجمعة بتظاهرة بالقرب من مسجد الكوفة في محافظة النجف الاشرف بعد أداء صلاة الجمعة تنديدا بحرق المصحف الشريف.

العالم- العراق

وأرسل مراسلنا صورا لهذه المظاهرات في بغداد:

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