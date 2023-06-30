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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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تظاهرة لأنصار التيار الصدري بمحافظة النجف الاشرف تنديدا بحرق المصحف الشريف
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
أفاد مراسل قناة العالم الإخبارية من بغداد بأن أنصار التيار الصدري خرجوا اليوم الجمعة بتظاهرة بالقرب من مسجد الكوفة في محافظة النجف الاشرف بعد أداء صلاة الجمعة تنديدا بحرق المصحف الشريف.
العالم
-
العراق
وأرسل مراسلنا صورا لهذه المظاهرات في بغداد:
تصنيف :
أهم الأخبار
العالم الاسلامي
العراق
كلمات دليلية :
تظاهرة
النجف الاشرف
حرق المصحف الشريف
أنصار التيار الصدري
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