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الداخلية الفرنسية تنشر 45 ألف شرطي في البلاد لحفظ الأمن

الداخلية الفرنسية تنشر 45 ألف شرطي في البلاد لحفظ الأمن
الجمعة ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن باريس عززت أعداد الشرطة إلى 45 ألف فرد على مستوى البلاد، وذلك للتعامل مع أي أعمال شغب متوقعة ليلة اليوم الجمعة.

العالم - أوروبا

وأوضح في تصريحات متلفزة لقناة "TF1" الفرنسية: "سيتم تعبئة 45 ألف شرطي على الأرض الليلة".

ويتفوق العدد الذي أعلن عنه وزير الداخلية الفرنسي، على 40 ألف فرد من الشرطة تم حشدهم، يوم أمس الخميس.

وقي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلنت الشرطة الفرنسية، اعتقال 667 شخصا في البلاد خلال أعمال الشغب الجماعية، التي اندلعت بسبب مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة.

وفي صباح يوم الثلاثاء الماضي، أطلقت الشرطة النار على مراهق يبلغ من العمر 17 عامًا أثناء تفتيشه على الطريق في نانتير، وهي ضاحية تقع غرب باريس، بعد رفضه تنفيذ مطالبهم وفقًا لرواية الشرطة.

ونتيجة لذلك، اندلعت أعمال شغب في عدد من مدن فرنسا تستمر منذ عدة أيام، حيث يقوم الشباب بحرق السيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتم نشر قوات الشرطة الخاصة في عدة مدن، واستخدمت مركبات مدرعة وطائرات هليكوبتر.

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الداخلية الفرنسية تنشر 45 ألف شرطي في البلاد لحفظ الأمن

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