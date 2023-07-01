الجولان السوري عصي على الإحتلال

العالم- إنقلاب الصورة

ولن يمر استيطان توربينات الاحتلال، وأبناء الجولان بالمرصاد، وستبقى الهضبة السورية على خط المقاومه طلبا للتحرير حتى ولو بعد حين.

فمنذ احتلال الجولان السوري من قبل الكيان الصهيوني ومحاولات الصهينة المستمرة والاستيطان المستمر في هذه المنطقة لم تتوقف.. مشاريع قامت بها حكومات صهيونية عديدة من أجل وضع اليد على كل هذه المنطقة وإخضاع الأهالي لما يسمى بالكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.. قضم الأراضي وزرع المستعمرات والمستوطنين والتجنيد والخدمة في الجيش الصهيوني.. كل هذه المحاولات كانت منذ سنوات ولا تزال.

هذا الأمر أيضا أصبح لدى الحكومات الصهيونية ورؤساء الحكومات الصهيونية مثل برنامج انتخابي.. كلما يأتي رئيس وزراء صهيوني يستعرض عضلاته فيما له علاقة بإخضاع الجولان السوري المحتل إلى المشاريع الصهيونية.. وطبعا كل هذا من أجل قضم كل هذه المنطقة وإخضاع الأهالي بأي طريقة من الطرق تحت عناوين متعددة.

نفتالي بينيت رئيس الوزراء الصهيوني السابق قبل بنيامين نتنياهو قال إن هناك مشروع المليار دولار من أجل صهينة الجولان السوري بالكامل.

هذه الأراضي هي محتله من الوطن السوري.. كيف تريد أن تقدم لها مشاريع من أجل التنمية؟ انتم تكذبون وتخادعون لأجل أن تضعوا يدكم على الأراضي.

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