مواقع التواصل: جريمة حرق القرآن الكريم تكشف زيف إدعاءات الغرب

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واقتحم عدد من الشبان العراقيين مبنى السفارة السويدية ببغداد، وطالب المتظاهرون الغاضبون بطرد السفير السويدي من بلدهم.

كما طالب بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمقاطعة المنتجات السويدية ردا على جريمة حرق القرآن.

وكتب حساب "سماحة الشيخ" بتويتر: "أقل الرد على حرق القرآن هو مقاطعة المنتجات السويدية ونشر الاسلام في السويد أكثر من قبل"

وانتقد بعض الناشطين الصمت أمام الجريمة و كتب حساب "عراقي الهوى": "بعد سماع خبر حرق القرأن . سألني احد الأشخاص بعد رجوعي من التظاهرة شنو سويتوا اليوم . كتلة .سجلنة موقف أمام الله ورسوله والقرأن ودافعنا عنه وهذا تكليفنا".

كما أشار حساب الناشط "علاء كاظم الخالدي" بتويتر الى زيف إدعاءات الغرب في موضوع الحرية و نشر هذه الصورة..

ونشر بعض رواد مواقع التواصل صورة لمقدسي يقرأ القرآن أمام القنصلية السويدية في القدس احتجاجا على حرق المصحف الشريف في السويد.