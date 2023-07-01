تسجيل رقم قياسي في ترانزيت المركبات جنوب ايران

العالم - ايران

وقال مرتضى سالاري: انه بتفريغ وتحميل 37 ألف مركبة زاد الترانزيت بنسبة 41٪ وتم تسجيل رقم قياسي جديد في هذا الجزء من عمليات النقل على مستوى الموانئ الإيرانية.



واضاف: إن تفريغ وتحميل هذا العدد من المركبات العابرة (الترنزايت) تم بواسطة 269 عوامة معدنية ، وبعد العمليات الجمركية تم شحنها الى العراق وأفغانستان ودول آسيا الوسطى.



واشار سالاري الى زيادة مستوى الخدمات البحرية وخدمات الموانئ تماشياً مع ترانزيت السيارات في ميناء "بندرلنكة"، بما في ذلك فصل رصيف تحميل وتفريغ السيارات عن البضائع الأخرى، واستخدام منصة خاصة لتحميل السيارات، وزيادة ساعات تفريغ السفن والنشاط المنهجي لأكثر من 20 شركة ناشطة في مجال الترانزيت.