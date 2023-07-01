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انتاج الحبوب في ايران يزداد بنسبة 22 بالمائة

انتاج الحبوب في ايران يزداد بنسبة 22 بالمائة
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

بلغ حجم انتاج الحبوب ، القمح والشعير والأرز والذرة، في ايران في الموسم الزراعي الحالي 21 مليون طن بزيادة 22 بالمائة عن الموسم الزراعي في العام المنصرم.

العالم - ايران

واظهرت الاحصائيات الزراعية في ايران ان حجم انتاج هذه الحبوب والذي كان في الموسم الزراعي السابق 15/7 مليون طن وصل الان الى 21 مليون طن وذلك بفعل سياسات زراعية تحفيزية اتخذتها الحكومة الايرانية الحالية.

وكانت منظمة الاغذية العالمية "فاو" قد اعلنت ايضا قبل فترة وجيزة بان ايران باتت في المرتبة 13 عالميا في انتاج القمح والمرتبة 13 في القارة الآسيوية في انتاج الارز والمرتبة 11 في القارة الآسيوية في انتاج اللحوم، كما انها تاتي في مقدمة الدول المصدرة لمنتجات الألبان في آسيا.

هذا وقد ضاعفت الحكومة الايرانية خلال العام الحالي الميزانية المالية المخصصة لتحديث الادوات الزراعية والزراعة الآلية في البلاد وكذلك دفع القروض المصرفية للمزارعين.

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