شاهد.. غضب عراقي عارم جراء الإساءة للمصحف الشريف

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غضب عراقي عارم جراء الإساءة للمصحف الشريف.. وقفة احتجاجية حاشدة أمام السفارة السويدية في بغداد.. مطالبة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وطرد سفيرها.

وقال أحد المتظاهرين: "أطلب من الدولة العراقية مقاطعة الدولة السويدية بشكل رسمي، وليست فقط في التصريحات."

وقالت متظاهرة: "أما بخصوص دولة السويد.. نقول لهم من هذا المكان أولا يجب التقديم الاعتذار للشعب العراقي، ثانيا محاكمة الزنيم الفاسد الذي حرق كتاب الله ويدّعي أنه، عراقي وهو ليس بعراقي."

الرد العراقي على انتهاك المصحف الشريف جاء شاملا وجامعا وعلى كافة المستويات.. المرجعية دينية في النجف الأشرف وجهت رسالة إلى الأمين العاملة للأمم المتحدة طالبت فيها بوضع تشريعات لمنع تكرار الإساءة إلى المقدسات.

وقال أحد المشاركين بالاحتجاجات: "أوصلنا اليوم رسالة إلى الحكومة السويدية والشعب السويدي بل إلى كل الشعوب وكل الحكومات بأنه يجب أن تحترم جميع الشرائع وجميع الكتب السماوية."

الخارجية العراقية طالبت السلطات السويدية بتسليمها العراقي الذي أحرق المصحف الشريف لمحاكمته وفق القانون العراقي، وكشفت أنها تلقت رسالة من الخارجية السويدية بدراسة هذا الطلب.

وقال متظاهر لمراسلنا: "رسالة من العراق إلى السويد وإلى كل الدول.. نحن إذا بالإنسانية فنحن إخوة.. نحن إسلام وأنتم لكم ديونكم أيضا.. مثل ما نحترم دياناتكم احترموا الدين الإسلامي الذي هو الدين الأول واحترموا دستورنا الذي هو القرآن."

واقتحم محتجون باحة السفارة السويدية في العاصمة بغداد لفترة وجيزة يوم الخميس، تنديدا بسماح ستوكهولم للمتطرف المنحرف بانتهاك حرمة القرآن الكريم.

ولقيت هذه الإساءة ردود فعل غاضبة من القيادات السياسية والدينية بما فيها المسيحية وكافة المكونات العراقية.

غضب عراقي وتحرك سياسي ودبلوماسي وقضائي لاسترداد مرتكب الإساءة المشينة ومحاكمته أمام القضاء العراقي، ورفض التبريرات تحت مسمى حرية التعبير.

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