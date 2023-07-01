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رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: نفسنا طويل في الملف الرئاسي!

رئيس كتلة الوفاء للمقاومة: نفسنا طويل في الملف الرئاسي!
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية إن كتلته لا تريد فرض رئيس على أحد، وانه لديها صبر ونفس طويل حرصا منها على استقرار البلد.

العالم - لبنان

وأضاف رعد: لن نقبل شروطًا مُسبقةً للنقاش معكم، تعالوا بمرشّحكم ونتناقش، أمّا أنّ تُطبّلوا وتزمّروا في الإعلام بأننا لن نقبل أن يفرِض الثنائي الوطني مرشّحه علينا، فأنتم تحاربون طواحين الهواء ولا مصداقية لإدعائكم على الإطلاق.

وأكد: نحن منفتحون على النقاش.

وأضاف: إننا صابرون ونفسنا طويل ونصبر حرصاً منّا على الإستقرار والعيش الواحد مع شركائنا الذين نختلف معهم في الرؤية في هذا الوطن، لكن في النهاية في ناس بدا تقنع.

من جهة ثانية، أكد رعد أن "حرق نسخة من القرآن الكريم لن يمرّ مرور الكرام، وقال إن "هذا الأمر من قبل معتوهٍ أو مُضلّل أو مدفوع له الأجر، هو أمرٌ نفهم دوافعه ونعرِف حدود الجريمة فيه، لكن أن يفعل كلّ ما فعله بإذنٍ من السلطات التي تدّعي حرية وحقوق الإنسان، فهذا ما لا يُمكن أن يقبله عاقل على الإطلاق إلّا أنه عدوانٌ على الدّين والإنسان وقيم الحرية والرسالات السماوية".

وقال "كفى الغرب ومعظم الأوروبيين دجلاً وخداعاً ونفاقا"، وأوضح "أنهم حين يشيعون ثقافة الإنسان والحرية فإنهم لا يُمارسونها إلّا مع أنفسهم".

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