أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 01 يوليو 2023

اطلاعات ..

العالم الإسلامي يشجب بشدة جريمة الإساءة للمصحف الشريف في السويد

جمهوري اسلامي ..

إحتجاجات غاضبة وإدانة واسعة في البلدان الإسلامية لجريمة إحراق نسخة من القرآن الكريم بالسويد

آفتاب يزد ..

تجمع إحتجاجي شعبي كبير مقابل السفارة السويدية بطهران تنديدا بجريمة إحراق المصحف الشريف

كيهان ..

رئيس الجمهورية يفتتح إثني عشر مشروعا لإيصال المياه إلى محافظة كرمان وسط البلاد

عصر ايرانيان ..

فرنسا غارقة في نيران غضب شعبي عارم ضد ماكرون وعنف الشرطة

ارمان امروز ..

فوضى وأعمال عنف وشغب واسعة في فرنسا إثر مصرع فتى بنيران الشرطة

جوان ..

الوزير أمير عبداللهيان يؤكد ترحيب ايران بإحياء العلاقات مع كل من مصر والمغرب

رويش ملت ..

وزير الخارجية الروسي لافروف يتحدث عن قرب إنضمام ايران لعضوية منظمة شنغهاي للتعاون

خراسان ..

تفاقم القلق بأوساط الحزب الديمقراطي إزاء الوضع الصحي للرئيس الأمريكي جو بايدن

ابرار ..

مطالبات في العالم الإسلامي بمقاطعة السلع والمنتجات السويدية بعد جريمة إحراق المصحف الشريف

قدس ..

هجوم مسلح يستهدف القنصلية الأمريكية في مدينة جدة السعودية ومصرع المهاجم وحارس أمن

ايران ..

أرمينيا وجمهورية أذربيجان تقفان على عتبة التوصل لإتفاق نهائي بشأن خلافاتهما العالقة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها ( إنفعالية وجمود البلدان الإسلامية )..يخطئ من يتصور ان جريمة احراق نسخة من المصحف الشريف في السويد مؤخرا وقبلَها في الدانمارك وهولندا ودول اوروبية اخرى , هو مجرد انعكاسٍ لغضبِ وسأم هذه المجتمعات من جرائم تنظيماتٍ متطرفة وارهابية تكفيرية مثلِ القاعدة وداعش , فالعَداءُ للاسلام والمسلمين طفى على السطح بالغرب بشكلٍ صارخ قبل ظهور مثل هذه التنظيمات الارهابية بسنواتٍ طويلة.

إن نشر كتاب الآيات الشيطانية للمرتد سلمان رشدي ببريطانيا , ونشر صحف ومجلات غربية لرسوم مسيئة للإسلام ليست بالأحداث الجديدة.

نعم اساءت مثلُ هذه التنظيمات المتطرفة لوجهِ الاسلام الحقيقي الناصعِ والمشرق , ولكنَّ المسألة هنا هي ان مثلَ هذه التنظيمات هي نفسُها وليدةُ مخططات غربية تستهدف الاسلامَ والمسلمين من الاساس , الامرُ الذي يعكس عمق الحقد الغربي على شعوب وبلدان العالم الاسلامي .

وفي كلِ الاحوال ثبت بالتجربة ان اصدار بياناتِ ادانةٍ ومذكراتِ احتجاجٍ رسمية من قبل بلدان العالم الاسلامي ضد هذه الاساءات الغربية الصارخة للمقدسات الاسلامية لن يوقِفَها ابدا والضرورةُ تستدعي اتخاذ موقف اسلامي حازمٍ موحد كفَرض مقاطعةٍ تجارية او قطعِ العلاقات بالكامل.

جوان ..

في مقالها ( الشرطة الفرنسية تطلق النار على الجمهورية الخامسة ) كتبت صحيفة جوان عن الفوضى العارمة بفرنسا بمصرع فتى برصاصِ الشرطة ..هناك مخاوفُ متزايدة في فرنسا من احتمال الانزلاق في حرب اهلية مع اتساع دائرة الاضطرابات والمواجهات في شوارع باريس والعديد من المدن الفرنسية اثر مصرع فتى فرنسي من اصول جزائرية برصاصِ الشرطة .

فرنسا تشهد تصعيدا متبادلا لأعمال العنف بين المتظاهرين ورجال الشرطة ولفوضى عارمةٍ وإضرام حرائقَ ونشرِ الآلاف من رجال الشرطة.

وحديثٍ عن اعلانِ حالة الطوارئ وفرضِ قراراتٍ بمنع التجوال وغير ذلك. اِنَّ مصرع هذا الفتى برصاص الشرطة الفرنسية واعتقالَ السلطات لمئآتِ المحتجين أعاد فتحَ ملفاتٍ متراكمة حول تفاقم العنصرية وانتهاكات حقوق الانسان في بلدٍ يتبجح بشعارات براقة حول الحرية واحترام حقوق الانسان وغير ذلك.

ابرار ...

سلطت صحيفة ابرار الضوء على توجيه الامم المتحدة انتقادات لواشنطن تقول ( أمريكا تستغل إستضافتها مقر المنظمة الدولية ) وجاء في تقرير الصحيفة .. وجه مساعد المتحدث باسم منظمة الامم المتحدة انتقادات صريحة للادارة الامريكية لاستغلالها امتياز استضافةِ مقر المنظمة الدولية لفرضِ نفوذها.

فرحان حق قال إن الأمم المتحدة حثت أمريكا على التصرف كبلد مضيف فقط والكف عن محاولات إستغلال الوضع لفرض نفوذها.

واضاف ان هناك معلومات عن ممارسة المخابرات الامريكية ضغوطا على دبلوماسيين روس من اعضاء الوفد الروسي بالمنظمة الدولية بنيويورك .

سیاسة روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( رسالة من باريس )..الفوضى والعنف واعمال الشغب تعصف بباريس والعديد من المدن الفرنسية , ويبدو ان هذا المشهد بات يرعب قصر الاليزيه الى درجة التفكير باعلان حالة طوارئ ومنعٍ للتجوال الى جانب نشر اربعين الفا من رجال الشرطة والامن .

ان الفوضى تفجرت بفرنسا بشكلها الأخير إثر مصرع فتى فرنسي من أصول جزائرية برصاص الشرطة ومسارعةِ السلطات لتصعيد العنف.

ان نشر قصر الاليزيه المزيد من قوات مكافحة الشغب وحتى المدرعات لقمع المحتجين على هذه الجريمة وعلى الممارسات العنصرية ضد المهاجرين , كان بمثابةِ صب الزيت على نيران الغضب المتأجج بين ابناء مدن الصفيح والمهاجرين والعمال والطبقاتِ الفقيرة في المجتمع الفرنسي .

الرئيس الفرنسي ماكرون الذي أُدمِنَ على تقديم وصفاتٍ مثاليةٍ للاخرين بشأن التعامل مع الاحتجاجات والاضطرابات اَثبَتَ بامتياز انه لا يؤمن بنفسه بهذه الوصفات. فموقفُ قصر الاليزيه بعد مصرعِ هذا الفتى عكس تصلبا وميلا صارخا للقمع ، وإلا ما معنى اعتقال ما يقرب من تسعمائة شخص خلال ثلاثة ايام فقط وما معنى نشر مدرعات وقوات ضخمة في الشوارع ؟

مردم سالاري ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( دور ايران في صيانة العراق من داعش ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..ثَمَّنَ زعيمُ تحالفِ الفتح في العراق هادي العامري دورَ ايران الرئيسي في الدفاعِ عن العراق وشعبه مقابلَ الاجتياحِ الداعشي التكفيري .

العامري أكد أن مشاركة ايران في الحرب على الإرهاب الداعشي التكفيري كان لها دور كبير جدا في صيانة العراق وهزيمة الإرهاب.

واضاف ان الايرانيين ضحوا بدماءهم من اجل انقاذ العراق من الدواعش ومن ان يواجه العراقُ خطرا وجوديا حقيقيا . ونوه بجهود واستشهادِ الفريق الشهيد قاسم سليماني في هذا المسار.