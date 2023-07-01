الاتحاد الأوروبي: حرق نسخة من المصحف عمل مهين واستفزازي

العالم - خاص بالعالم

طهران نددت بشدة بالاساءة المستفزة لمشاعر المسلمين مطالبة السلطات السويدية بالاعتذار.

وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان وفي اتصال هاتفي مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء خارجية المنظمة في أقرب فرصة لبحث الرد على انتهاك حرمة القرآن الكريم.

وسبقت ذلك احتجاجات واسعة امام السفارة السويدية بالعاصمة طهران ومدن ايرانية اخرى استنكارا للتطاول على القرآن الكريم وسط شعارات تدين الاساءة للمقدسات الدينية ومطالبات بالقصاص من المدعو سلوان موميكا منفذ هذا الفعل المشين وهو لاجئ عراقي.

وقال محتج إيراني :"احراق نسخة من القرآن الكريم لن يبقى دون رد. الشعوب المسلمة ستثبت للعالم أنها لن تسكت بعد الان عن الاساءة للمقدسات.



وقال مواطن ايراني:" نريد من حكومتنا المحترمة وخاصة وزارة الخارجية ألا تترك هذه الاساءة دون رد. والشعب الايراني وراء اي قرار تتخذه ضد السلطات السويدية".



وفي العراق تتواصل ردود الفعل الرسمية على جريمة انتهاك قدسية القرآن الكريم.

الخارجية العراقية طالبت استكهولم بتسليم مرتكب الجريمة ومحاكمته وفق قوانين البلاد وسط غضب شعبي عارم وتظاهرات حاشدة استنكارا للجريمة.

وفيما طالبت المرجعية الدينية في العراق الامم المتحدة بوضع تشريعات لمنع تكرار الاساءة للمقدسات، اعرب الامين العام للمنظمة انطونيو غوتيريش عن استنكاره وادانته لهذا الفعل الشنيع مؤكدا على ضرورة العمل لمواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.

من جانبه ندد الاتحاد الأوروبي بحرق نسخة من المصحف الشريف في السويد ووصفه بأنه عمل مهين واستفزازي.

وكانت السعودية دعت لاجتماع الاحد لمنظمة التعاون الاسلامي في جدة فيما انتقدت جهات دولية واقليمية عديدة اخرى تصرفات السلطات السويدية وسماحها بإهانة مقدسات المسلمين.

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