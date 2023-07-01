السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣
١٢:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٢:٢١ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، لبحث تحضيرات الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غدًا الأحد في مدينة جدة السعودية.

العالم - تركيا

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "اجتماع الغد سيبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى"، مشيرة أن الوزيران ناقشا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي، يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.

روابط ذات صلة

الاتحاد الأوروبي: حرق نسخة من المصحف عمل مهين واستفزازي

حرق القران وزيف حرية التعبير في الغرب 

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس الوزراء الالباني يهدد بطرد زمرة المنافقين من البلاد

وزير المهجرين اللبناني: سوريا مستعدة لاستقبال 180 ألف نازح

سوريا: جريمة قتل "نائل" تعكس تأصل العقلية الاستعمارية العنصرية لفرنسا

تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد

الطيران المدني السوداني يعلن تمديد إغلاق المجال الجوي

للمرة الاولى.. سوريا تستضيف تصفيات آسيا لكرة السلة المؤهلة لأولمبياد باريس