تركيا والسعودية تبحثان تحضيرات اجتماع بشأن حرق القرآن الكريم في السويد

العالم - تركيا

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "اجتماع الغد سيبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى"، مشيرة أن الوزيران ناقشا قضايا مكافحة معاداة الإسلام والتعاون في القضايا الإقليمية.

يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحًا لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى، والذي يأتي بعد أسبوعين من رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.

وأثارت حادثة حرق المصحف على يد رجل سويدي من أصل عراقي، يبلغ من العمر 37 عامًا، استنكارًا واسعًا في العالم العربي والإسلامي.