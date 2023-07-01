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22 عملا مقاوما في الضفة الغربية ضد الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية حيث شملت22 عملا مقاوما، خلال الـ24 ساعة الماضية. التقرير التالي يسلط الضوء على هذه العمليات.

العالم - خاص بالعالم

رغم اجواء العيد وفرحة الفلسطينيين المنقوصة به الا ان المقاومة لم تخبو ولم ينتقص حجمها، وفق مركز معطى للدراسات خلال الاربعة وعشرين ساعة الماضية اكثر من20 عملا مقاوما سجلت في الضفة الغربية تركزت في شمالها وتوزعت بين اطلاق للنيران باتجاه قوات الاحتلال والقاء زجاجات حارقة واشتباكات مباشرة بالحجارة والزجاجات الفارغة.

ماذا يعني استمرار المقاومة في الضفة الغربية بالنسبة للاحتلال، بكلمات بسيطة اندحار مشروع الضم الذي ينادي به نتنياهو ومن حولهمن المتطرفين.

يعني ايضا فشل الكيان في ان يكون احد مكونات المنطقة ، يعني فشل الكيان في ان يكون عصا الغرب القوية في الشرقالاوسط ويعني اخيرا ان الفلسطيني بعد ٧٦ عاما من الاحتلال لم يتراجع قيد انملة عن حقه.

الضفة الغربية كان الاحتلال يريدها هادئة وادعة لكنها كانت عكس ما اراد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. 22 عملا مقاوما في الضفة الغربية ضد الاحتلال خلال الـ24 ساعة الماضية

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