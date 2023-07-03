آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين

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واشار مراسلنا الى تصريح رئيس اركان جيش الكيان والذي يتابع مع رؤساء كافه الاجهزة الامنية الاسرائيلية لعملية جنين انه بعد مشاورات أمنية افاد بان العملية مستمرة وانهم بحاجة الى وقت اضافي، منوها الى أنه يمكن ان تستمر تلك العملية - بحسب ورد من تصريحات من قبل مسؤولين عن المستوى السياسي والامني-

ولفت مراسلنا ان كيان الاحتلال عمل على تقسيم مخيم جنين الى اربع وحدات وكل وحده في المخيم وقام بفصل كل وحدة في المخيم عن بعضها البعض، حتى يتمكن من تنفيذ حملته العسكرية التي كان متوقعا ان تاخذ ساعات قصيرة ولكن صلابة المقاومين ادت الى اطاله امد هذه العملية العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات، حصار مسجد الأنصار في حارة الدمج، بمخيم جنين، وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن جرافة عسكرية تقوم بعملية تجريف حول المسجد وتطلق الرصاص بكثافة، وتطالب عبر مكبرات الصوت مواطنين داخله بتسليم أنفسهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطائرات "الاستطلاع" الإسرائيلية.

كما أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مستشفى جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ، وأن أصوات انفجارات دوت في المخيم.

وكان قد بدأ جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، وأسفرت العملية حتى الآن عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، إضافة إلى اعتقال 20 آخرين.

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