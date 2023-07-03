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كاميرا العالم ترصد غضب أهالي غزة من العدوان الاسرائيلي على جنين

الإثنين ٠٣ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:١٢ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في قطاع غزة وجود حالة من الغضب الشعبي على حدود قطاع غزة حيث توجه الفلسطينيون الى الحدود مع القطاع بغضب وقد اشعلوا الاطارات راشقين جنود الإحتلال بالحجارة.

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا الى تواجد الشباب الفلسطيني في مخيم ملكة الشرقي قطاع غزة حيث يقومون باشعال الاطارات ويحاولون رشق الجنود بالحجارة منوهة الى عدم وجود تماس مباشر مع جنود الاحتلال لانهم يحصنون انفسهم بشكل كبير جدا سواء حل خلف الجدار العازل الذي قاموا ببنائه او خلف ابراج المراقبة وفي خلف الياتهم العسكرية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات، حصار مسجد الأنصار في حارة الدمج، بمخيم جنين، وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان أن جرافة عسكرية تقوم بعملية تجريف حول المسجد وتطلق الرصاص بكثافة، وتطالب عبر مكبرات الصوت مواطنين داخله بتسليم أنفسهم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة وتحليق مكثف لطائرات "الاستطلاع" الإسرائيلية.

كما أن مواجهات عنيفة اندلعت في محيط مستشفى جنين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع ، وأن أصوات انفجارات دوت في المخيم.

وكان قد بدأ جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية استخدم فيها طائرات مروحية ومسيّرات وقوات برية، وأسفرت العملية حتى الآن عن استشهاد 8 فلسطينيين وإصابة أكثر من 50، إضافة إلى اعتقال 20 آخرين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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