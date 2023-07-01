بالفيديو..أغرب رقم قياسي في موسوعة غينيس

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وفي التفاصيل، ركض جوناثان 272.25 مترًا مشعلاً النار في نفسه، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 204.23 مترًا.

ومن خلال القيام بذلك، حطم جوناثان أيضًا الرقم القياسي لأسرع سرعة حرق 100 متر للجسم بالكامل بدون أكسجين، حيث سجل 17 ثانية، متغلبًا على الرقم القياسي السابق بمقدار 7.58 ثانية.

وكلا السجلين كانا يحتفظ بهما في السابق أنتوني بريتون.

وركض جوناثان أكثر من 3 مرات مما فعل كيث مالكولم عندما سجل هذا الرقم القياسي في الأصل قبل 14 عامًا.

وبالإضافة إلى كونه رجل إطفاء، فإن جوناثان هو أيضًا رجل أعمال محترف. ويقول إنه "كان دائمًا شغوفًا بالنار" و"لم يتوقف أبدًا عن اللعب بها" منذ أن كان طفلاً، وفقًا لـ"غينيس".

وأكد جوناثان: "هذا الأداء له معنى كبير بالنسبة لي، لعملي كرجل إطفاء وللأشخاص الذين دربوني وشاهدوني أنمو"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال لديه الكثير ليقوم به والكثير من السجلات ليعمل عليها".