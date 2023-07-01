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الجيش السوري يستهدف مواقع "النصرة" الارهابية شرقي إدلب

الجيش السوري يستهدف مواقع
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر سورية بأنّ مسلحي "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) الارهابية استهدفوا، مستخدمين قذائف الهاون، نقاطاً للجيش السوري، في جبهة جوباس، شرقي إدلب.

العالم - سوريا

وأكّدت أنّ الجيش السوري ردَّ على مصادر النيران باستهداف تجمعات المسلحين في محيط قرية النيرب، شرقي إدلب، بقذائف الهاون.

وتتصاعد التطورات الميدانية منذ التصعيد الذي نفّذه المسلحون، ضد المناطق الآمنة في قرى جورين وسلحب ودير شميل في ريف حماة الغربي، والقرداحة في ريف اللاذقية، عبر استخدام الصواريخ والطائرات المُسيّرة، والذي أسفر عن 4 شهداء، بينهم طفلان، وعدد من الجرحى.

وصعّد، من عدة أيام، الجيش السوري غاراته الجوية ضد الجماعات المسلحة، كما اشترك كلّ من سلاحي الطيران السوري والروسي في توجيه ضرباتٍ إلى مقارّ ومعسكرات تضم مقاتلين مدربين على العمليات الانتحارية.

وكانت "هيئة تحرير الشام" الارهابية أعلنت مقتل عددٍ من عناصرها في الغارات الأخيرة، بينهم القيادي البارز ربيع العثمان، الملقب بأبي كرمو مورك.

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