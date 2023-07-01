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مقرب من السيد الصدر يشكر قناة العالم لنصرتها "ثورة القرآن"

مقرب من السيد الصدر يشكر قناة العالم لنصرتها
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

قدر صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مواقف بعض القنوات الفضائية بما فيها قناة العالم الفضائية لنصرتها القرآن الكريم امام جريمة حرق المصحف الشريف في السويد وتغطيتها لفاعليات "ثورة القرآن" .

العالم - العراق

وفي تغريدة اخرى نشرها صالح محمد العراقي جاء فيها :.

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مقرب من السيد الصدر يشكر قناة العالم لنصرتها "ثورة القرآن"

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