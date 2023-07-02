منظمات المجتمع المدني في لبنان والدور الأميركي - القسم الأول

العالم – نوافذ

وفيما يتعلق بتعريف عملاني لمنظمات المجتمع المدني في لبنان من خلال متابعه والدراسة الدقيقة لحركة هذه المنظمات وكيف يتم توصيف الدور الذي تقوم به، اكد الكاتب والباحث السياسي علي مراد، بان تعريف مفهوم المجتمع المدني اختلف حوله الكثير من العلماء ومن الجهات التي ارادت ان توصف وتدرس حالة المجتمع المدني في المجتمعات.

وقال مراد :"المجتمع المدني يجب ان يكون في اي مجتمع ومفهوم المجتمع المدني ضروري كمكمل لدور السلطة وكمصحح وموجّه في بعض الاحيان لكن المشكلة بانه منذ عقود بسبب استغلال جهات ارادت اختراق مجتمعات وتنفيذ اجندتها الخاصة وقلب انظمة حكم ومصادرة اراده الشعوب فهي استغلت هذا الامر وهذا المصطلح وأعادت تعليبه وتوليفه واخراجه وفق مصالحها بما يحقق اجندتها.

فيما اكد الباحث السياسي هادي القبيسي ان بوجود طفرة في هذه المنظمات منذ بداية ونهاية الالفيه تقريبا في الشرق الاوسط خلال العام 2010 ، حيث كان هنالك احصاء دولي لمنظمات الدولية ممولة من الخارج وعدد حوالي 270 ألف منظمة في العالم العربي فقط، وهذا الجزء الممول من الخارج.

وهنالك انشطة اجتماعية ومؤسسات اهلية قبل هذه المرحلة وقبل طفرة العولمة الكبيرة الغير ممولة من الخارج وحتى لو كانت ممولة وتستفيد من دعم مؤسسات دولية فانها تستفيد منها في الشق الاجتماعي، ولا تحولها الى مشروع سياسي، واذا فرضنا انها حولت هذا البرنامج العمل الاجتماعي الى برنامج السياسي فهو برنامج سياسي محلي وليس برنامج باجندات خارجية.

ولمناقشة هذا الموضوع برنامج "نوافذ" نستضيف:

- الكاتب والباحث السياسي علي مراد.

- الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...