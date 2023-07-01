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مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لمقاطعة تامة للسويد

مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لمقاطعة تامة للسويد
السبت ٠١ يوليو ٢٠٢٣ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

دعا المفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، السبت، المسلمين إلى مواجهة جريمة إحراق المصحف الشريف، والتي جرت في السويد بحماية رجال الشرطة هناك.

العالم - عمان

وقال، في بيان نُشر على حسابه بموقع "تويتر"، إن على "المسلمين في شرق الأرض وغربها مواجهة هذه الجريمة بما يجب، وأقل ما يجب أن يُتخذ تجاه هذا الجرم العظيم مقاطعتها مقاطعة تامة برفض شراء أي شيء من منتجاتها".

كما دعا الخليلي الجهات الإسلامية، سواء كانت حكومة أو مؤسسة أو فرداً من المسلمين، إلى سحب كل المعاملات المالية التي بينها وبين السويد.

وقال مفتي سلطنة عُمان إن السويد "لم تكتفِ بجرائمها ضد الإسلام والفطرة السوية"، مشيراً إلى أنباء انتزاع السلطات السويدية أولاد المسلمين من أهاليهم قسراً.

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مفتي سلطنة عمان يدعو المسلمين لمقاطعة تامة للسويد

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