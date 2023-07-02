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مصدر عسكري سوري يعلن حصيلة خسائر الهجوم الإسرائيلي على محيط حمص

مصدر عسكري سوري يعلن حصيلة خسائر الهجوم الإسرائيلي على محيط حمص
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد مصدر عسكري سوري أن الهجوم "الإسرائيلي" الذي استهدف محيط مدينة حمص تسبب بأضرار مادية فقط.

العالم - سوریا

وقال المصدر: "حوالي الساعة 00:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة حمص".

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وأفادت مصادر بوقوع ضربتين إسرائيليتين، إحداهما في محيط منطقة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، والثانية جنوب مدينة حمص، حيث شوهد دخان أسود يتصاعد من المكان المستهدف.

ويعتبر هذا الهجوم الإسرائيلي على سوريا الـ15 خلال العام 2023، حيث سبقه قصف على ريف دمشق الجنوبي الغربي قبل نحو أسبوعين.

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