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ايران تحجم عن ارسال سفيرها الجديد الى السويد بسبب الاساءة للقرآن الكريم

ايران تحجم عن ارسال سفيرها الجديد الى السويد بسبب الاساءة للقرآن الكريم
الأحد ٠٢ يوليو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

 افاد مصدر مطلع ان الجمهورية الاسلامية الايرانية سوف لن ترسل سفيرها الجديد الى السويد بسبب الاساءة للقرآن الكريم في هذا البلد.

العالم - ايران

وقال مصدر مطلع في وزارة الخارجية لمراسل وكالة الجمهورية الإسلامية للانباء (إرنا): إنه بالرغم من استكمال الإجراءات الإدارية لإرسال سفير جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى السويد ، فان وزارة الخارجية ليست لديها خطة في اوقت الحاضر لارسال السفير الجديد بسبب الاساءة للقرآن الكريم في هذا البلد.

وقبل عدة ايام قام شخص بحرق المصحف الشريف، بإذن من الشرطة السويدية بذريعة حرية التعبير، امام اكبر مسجد في العاصمة ستوكهولم.

وادى هذا العمل الشنيع الى اثارة موجة واسعة من الغضب والاستنكار من قبل مسلمي العالم والدول الاسلامية ضد السويد.

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ايران تحجم عن ارسال سفيرها الجديد الى السويد بسبب الاساءة للقرآن الكريم

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