أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 02 يوليو 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- كيهان ..

زياد نخالة.. بإطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية سنعمل على تسليح الضفة الغربية .

- سياست روز ..

فرنسا مازالت بين النار والدماء بإستمرار الإحتجاجات ضد عنصرية الحكومة وقمع الشرطة .

- اطلاعات ..

فوضى واعمال نهب وصدامات واضرام حرائق في اليوم الرابع من الإحتجاجات الواسعة بفرنسا .

- رسالت..

إحراق نسخة من المصحف الشريف بالسويد , اعلان حرب سافرة على العالم الإسلامي .

- جمهوري اسلامي ..

السعودية ترفض السماح بمشاركة وفد من الكيان الصهيوني في إجتماع قريب لليونسكو بالرياض.

- عصر ايرانيان..

هدف الخطة الخمسية السابعة للتنمية الإقتصادية في البلاد تحقيق معدل نمو بنسبة 8%.

- قدس..

منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي يدينان بشدة جريمة إحراق المصحف الشريف في السويد .

- خراسان ...

إتساع دائرة الإدانة الدولية لجريمة إحراق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم .

- جام جم ..

ايران تتلقى طلبات لشراء مختلف انواع مسيراتها من خمسة وثلاثين بلدا في العالم .

- جوان ..

واشنطن تذعن لواقع بطئ وتعثر الهجوم الأوكراني المضاد الواسع النطاق .

- ابرار..

تحليق قاذفات إستراتيجية أمريكية تحمل رؤوسا نووية في أجواء شبه الجزيرة الكورية .

- ايران ..

دراسة لوزارة الخارجية الأمريكية تحمل ترامب وبايدن مسؤولية الإنسحاب العسكري الذليل من أفغانستان .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

Sv

1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( السويد تعلن الحرب على العالم الإسلامي)..

ان الحكومة السويدية لم تسمح فحسب للمتطرف الحاقد بتنفيذ جريمته باحراق المصحف الشريف بقلب استوكهولم , بل وفرت الحماية الامنية اللازمة له لتنفيذها بكل سهولة واطمئنان ايضا .

(الحكومة السويدية التي لا تسمح حتى بمجرد إنتقاد كلامي بشأن الهولكوست مثلا بررت الجريمة الأخيرة بحرية الرأي في إزدواجية صارخة )

وذلك في تجاهل صارخ لمشاعر واحاسيس شعوب الامة الاسلامية , وفي موقف عدائي سافر يرتقي الى حالة اعلان حرب على الامة الاسلامية والاسلام والمسلمين .

2- جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت بدورها عن هذه الجريمة في افتتاحيتها ( موجة تطرف جديدة ضد الإسلام )...

الغرب يشهد منذ سنوات تنامي تيارات عنصرية متطرفة معادية للاسلام والمسلمين رغم كل الادعاءات الغربية بشأن الحريات الدينية والتعددية الثقافية في مجتمعاته .

( المسألة الخطيرة بشأن هذه الإدعاءات الغربية تكمن في وجود إزدواجية صارخة بشأن مفاهيم حرية الرأي والحرية الدينية والثقافية بالغرب)

فالحكومات الغربية تفسح المجال على مصراعيه امام التيارات العنصرية المعادية للمسلمين وتعمل في الواقع على الترويج للكراهية ضد بلدان وشعوب العالم الاسلامي وضد المهاجرين القادمين من بلدانٍ اسلامية ، وتتجاهل هذه الحكومات في نفس الوقت كل شيئ يرتبط بالمفاهيم الصحيحة لحرية الرأي وحرية المعتقد في هذا السياق.

ان ما حدث في السويد مؤخرا ليس بالامر الجديد لافي هذا البلد ولا في اوروبا مع فارقٍ يتمثل في قيام الحكومة السويدية نفسِها بتشجيع العداءِ ضد المسلمين رسميا وبشكل علني وصريح .

3- كيهان ...

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( الثوار اليمنيون يحذرون من إستمرار الإحتلال والحصار ) قالت صحيفة كيهان ..

حذر وزير الدفاع اليمني بحكومة الانقاذ الوطني بصنعاء من ان حالة وقف اطلاق النار الحالية باليمن قد لا تصمد طويلا في ظل استمرار احتلال التحالف السعودي لاراضٍ يمنية وكذلك مع استمرار الحصار الظالم المفروض على اليمن .

( الوزير محمد ناصر العاطفي شدد على جهوزية وإستعداد القوات اليمنية المشتركة على إستئناف القتال بشكل واسع النطاق )

هذا الوزير اليمني اوضح بأن الحرب ستكون كارثة حقيقية للمعتدين في حالة استئنافها بسبب استمرار الاحتلال والحصار .