الشغب في فرنسا.. والصين تتقدم بشكوى.. ماالقضية؟!

العالم - آسيا والباسفيك

وكانت الوزارة لجأت لليلة الثانية على التوالي، الى تعبئة 45 ألف عنصر من قوات الشرطة والدرك، بينهم سبعة آلاف في العاصمة باريس وضواحيها المجاورة، إضافة الى تعزيزات أمنية في مدن مثل مرسيليا وليون وغيرها من الأنحاء التي تعرضت على مدى الليالي الأربع الماضية لسلسلة من الشغب والسرقة والنهب.

وتأتي الاحتجاجات التي صاحبتها أعمال الشغب في فرنسا بعد مقتل شاب مسلم من أصول جزائرية برصاص شرطي في إحدى نقاط التفتيش المرورية بضاحية نانتير غرب باريس.

وقضى الشاب نائل، 17 عاما، برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري، ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وفي السياق وإثر هذه الإحتجاجات، قال مكتب الشؤون القنصلية الصيني في بيان، الأحد، إن القنصل العام الصيني بمدينة مرسيليا الفرنسية قدم شكوى لفرنسا بعد تعرض سائحين صينيين لإصابات طفيفة إثر تهشم زجاج حافلة كانت تقلهم في المدينة الواقعة بجنوب البلاد.

وذكر البيان أن الشكوى الرسمية التي قدمها القنصل العام دعت فرنسا إلى ضمان سلامة المواطنين الصينيين وممتلكاتهم.

ووفقا للتلفزيون المركزي الصيني، تعرضت الحافلة لهجوم من مثيري شغب، يوم الخميس، خلال العنف الذي اجتاح فرنسا في الأيام القليلة الماضية في أعقاب مقتل نائل.

وذكر بيان القنصلية أن السائحين الصينيين غادروا فرنسا بعد الواقعة.

وحث بيان القنصلية الصينية المواطنين الصينيين في فرنسا أو المسافرين إليها على "توخي الحيطة والحذر" في أعقاب أعمال الشغب التي اجتاحت فرنسا مؤخرا.

كما قامت دول عدة بتحديث نصائح سفر رعاياها الى فرنسا، ودعتهم الى تجنب زيارة المناطق التي تشهد أعمال شغب.